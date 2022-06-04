В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 804 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 040 человек вылечились, 9 713 человек скончались, число активных больных – 51.

За прошедшие сутки проведено 2 302 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 905 419 тестов.