В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, 34 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 545 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 728 человек вылечились, 9 709 скончались, число активных больных – 108.

За прошедшие сутки проведено 3 088 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 808 651 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4451 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 431, вторую дозу получили 312, бустерную дозу – 3429 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 279 человек.