В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, 34 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 545 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 728 человек вылечились, 9 709 скончались, число активных больных – 108.
За прошедшие сутки проведено 3 088 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 808 651 тестов.
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4451 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 431, вторую дозу получили 312, бустерную дозу – 3429 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 279 человек.
Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 641 623, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 339 221, вторую дозу получили 4 839 464, бустерную дозу – 3 223 472 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 239 466 человек.