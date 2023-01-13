В Азербайджане выявлено еще 93 случая заражения коронавирусом, 119 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

5 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 228 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 816 647 человек вылечились, 10 037 скончались, число активных больных — 539. За прошедшие сутки проведено 1 633 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 453 564 теста.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 430 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 285, вторую дозу получили 39, бустерную дозу – 83 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 23.