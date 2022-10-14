В Азербайджане зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 89 человек излечились.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В Азербайджане выявлено в целом 822 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 087 человек излечились, 9 931 – скончался, активно больных — 467.

За последние сутки в стране проведено 1 897 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 284 670 тестов.

За последние сутки от COVID-19 вакцинированы 776 человек.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 361 человек, привитых второй дозой — 123 человека, третьей и более дозами – 238 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 54 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 901 395.