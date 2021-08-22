В Азербайджане выявлено еще 3 069 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 180 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 391 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 345 783 человека вылечились, 5 308 скончались, число активных больных – 40 415.

За последние сутки проведено 14 976 тестов, за прошедшее время – 4 319 841 тест на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 60 191 человек. За этот период число получивших первую дозу вакцины составило 45 649, вторую дозу получили 14 542 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 170 376, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 713 143, вторую дозу получили 2 457 233 человека.