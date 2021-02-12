За последние 24 часа в Азербайджане еще 191 человек заразился коронавирусом

В Азербайджане выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, 226 человек прошли лечение и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 231 840 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 226 345 выписаны после выздоровления, 3 173 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 322 пациента.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 260 тестов, всего на сегодняшний день — 2 485 483 теста.