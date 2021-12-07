Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По решению Госнинспектора, согласно действующему законодательству, Специальная пенитенциарная служба оштрафована на две тысячи лари, а Минюст — на 500 лари.

Как отмечено в сообщении ведомства, Служба госинспектора завершила изучение законности получения и разглашения персональных данных и установила, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона.

В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадры этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу.

«Правда, что в связи с состоянием здоровья и правового положения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили был высокий общественный интерес, однако Специальная пенитенциарная служба и министерство юстиции Грузии в отношении каждого индивидуального случая должны были оценить, насколько этот интерес был легитимным и насколько пропорциональным и адекватным было обнародование данных Михаила Саакашвили для удовлетворения подобного интереса», — отмечено в сообщении.

Служба Госинспектора также заострила внимание на важных деталях видео и фотоматериалов. В частности, на видео Саакашвили запечатлен в приватной форме. А на фотографии, как разъясняет Специальная пенитенциарная служба, видно, как он принимает пищевые добавки – определенные каши и пюре, которые используются для детского питания.