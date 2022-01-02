В Азербайджане выявлено еще 368 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 918 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

10 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 617 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 601 069 человек вылечились, 8 375 скончались, число активных больных – 8 235.

За последние сутки проведено 6 435, за прошедшее время – 5 876 764 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 9, вторую дозу получили 29 человек, «бустерную дозу» – 4 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 346 285, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 169 401, вторую дозу получили 4 676 609 человек, «бустерную дозу» – 1 500 275 человек.