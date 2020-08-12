За неэффективное управление госкомпаний платят потребители и бюджет

Указ главы государства о создании Азербайджанского инвестиционного холдинга является вынужденной мерой, призванной устранить негативные явления в деятельности государственных монополий, сказал # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов.

По мнению ученого, погрешности в деятельности государственных компаний оплачиваются из кармана потребителей, коими являются простые граждане и бизнес. «Отсутствие прозрачности и контроля над формированием цен на товары и услуги, предоставляемые на рынок государственными предприятиями-монополистами, в конечном итоге приводит к необоснованному раздуванию этих цен. И в этом корень всех проблем», — уверен Юсифов.

Ведь как образуется конечная цена одного киловатт-часа электроэнергии, кубометра воды или газа, пассажироперевозок и многого прочего? Ответ на вопрос прост, поскольку известно, что конечная цена товара или услуги формируется главным образом из расходов, понесенных предприятием в ходе производственного процесса. Стоит ли говорить, что завышение расходов в итоге приводит к необоснованно завышенным ценам на услуги государственных компаний? В то же время именно чрезмерные траты причина невысокой прибыльности или же убытков самих монополий, говорит экономист.

Скажем, если реальная рыночная цена товара или услуги, приобретаемых госкомпанией и включаемых в стоимость ее продукции, составляет 1 манат, а расходуют 3 маната, приходится повышать цены на конечные товары и услуги. Но даже несмотря на повышение цен прибыли компаний падают. Ведь прибыль предприятия определяется путем вычета из общей суммы дохода от продажи товаров и услуг их себестоимости. А если расходы завышены в три раза, прибыли уменьшаются примерно на том же уровне. В результате крупнейшие налогоплательщики в лице госпредприятий не только завышают тарифы, но не в состоянии нормально платить в бюджет, либо платят налогов во много раз меньше, чем получают дотаций и субсидий из государственной казны.

«Такая печальная «традиция» долгие годы подпитывалась в среде государственных монополий, — продолжил экономист. – При этом с каждым годом они стараются получить больше денег из бюджета, ведь неэффективная деятельность приводит к серьезной нехватке средств на этих предприятиях. Единственный способ обеспечить прозрачность расходов — это приватизация предприятий. С другой стороны, склонность диктовать свои условия в природе монополий, и местные потребители уже многие годы вынуждены терпеть это от SOCAR, особенно Azerigaz, AZAL, Azerenerji, Azersu, Azerbaycan Demir Yolları и прочих госкомпаний».

Ведь если вспомнить, пять крупнейших государственных монополий — ОАО «Азеригаз», ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азерсу», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Каспийское пароходство» перечислили в бюджет минувшего года в виде налогов 184,9 млн манатов, а получили из госказны 2 млрд 45 млн манатов.

Другой экономист Неймат Алиев сказал #, что, если, как было заявлено, госкомпании работают по социалистической модели, они отстают на 25-30 лет от принципов рыночной экономики.

«К этому нелишне добавить, что за последние годы видные политики, специалисты, а также представители гражданского общества неоднократно критиковали неэффективную деятельность SOCAR, Azerenerji, Azerisıg, AZAL, «Азербайджанских железных дорог», Azersu, метрополитена и прочих государственных компаний. Такие проблемы, как неэффективное управление государственными компаниями, искусственно завышаемые расходы, коррупция и прочие вопросы выносились на обсуждение активной частью нашего общества как наиболее актуальные и нуждающиеся в решении. Неужели для того, чтобы вспомнить о существовании этих проблем в стране должна была наступить пандемия, а цена нефти резко обвалиться?».

По словам Алиева, местные госкомпании сложно отнести к социалистической модели хозяйствования:

«В социалистической системе производства и распределения действовал очень строгий механизм контроля над доходами и расходами. В нашем же случае монополии, функционирующие от имени государства, исчерпали и бюджетные средства, и доходы компаний, а госбюджет не получил от этого выгоды. Случись такое при социалистической модели хозяйствования, не только глава компании, но все его пособники были бы найдены, разоблачены, допрошены и наказаны. Принципы работы госкомпаний даже близко не стоят к модели современного капитализма. Однако в контексте отсутствия контроля и нормального управления мы имеем дело с некой моделью феодального средневековья».