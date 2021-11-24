Почти 3,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. умерли. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования и число летальных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями, передает ТАСС.

«В целом заболеваемость продолжает расти уже больше месяца. За неделю с 15 по 21 ноября поступили сообщения о почти 3,6 млн подтвержденных новых случаев [заражения], что представляет собой рост на 6% по сравнению с предшествующей неделей», — говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что за семь дней умерли более 51 тыс. человек, это на 6% больше, чем неделей раньше.

Почти 67% новых случаев заражения приходится на Европу. Там зарегистрирован прирост заболеваемости на 11%. В то же время снижение числа заразившихся отмечено в Юго-Восточной Азии (на 11%), Восточном Средиземноморье (на 9%) и Африке (на 4%). Рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Америке (на 19%) и Европе (на 3%). Вместе с тем число летальных исходов снизилось в Африке (на 30%), Юго-Восточной Азии (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 4%).

Согласно приведенным в бюллетене данным, с 15 по 21 ноября в мире было выявлено 3 597 398 заразившихся и зарегистрировано 51 373 случая смерти. О самом большом числе случаев инфицирования за неделю сообщили США (558 538). Далее следуют Германия (333 473), Великобритания (281 063), Россия (260 484) и Турция (163 835).

Продолжающий доминировать в мире штамм «дельта» за последние 60 дней был выявлен в 99,8% анализов, отмечает ВОЗ.

По данным на 23 ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 257 469 528 случаев заражения коронавирусом и 5 158 211 летальных исходов. Число заразившихся увеличилось за сутки на 436 031, умерли 6 433 человека.