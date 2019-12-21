Южногородские «понятки»

В одном южном городе свято чтили традиции. Самые разные, порой просто удивительные. Но, было что-то притягательное в консерватизме южногородцев. Правда, так считали только они сами. У граждан иных стран, на себе испытывающих глубину верности традициям жителей южного города, на сей счет было, мягко говоря, иное мнение.

Возьмем, к примеру, представителей авиакомпании «МЯУ» из очень дружественной страны, прогремевшей на весь мир красотой своих женщин. Они не просто могли констатировать верность южногородцев традиции проносить на борт самолета немыслимое количество чемоданов, они с этим даже пытались бороться. К примеру, в аэропорту «Гривнеполь» сочли наилучшим выходом решения этой проблемы установить всюду евро-отъемники.

Они были разные. Например, в виде железных измерителей размера всего того, с чем прибыли в «Гривнеполь» южногородцы. Сумки, баулы, сеточки подвергались принудительному замеру и не дай Бог что-то из имущества улетающих оказывалось хоть на сантиметр-другой больше, выше, шире нормы. Сразу звучал приговор — десятки евро штрафа! Южногородцы хватались за сердце и начинали искать пути выхода из ситуации, в которую их загнала такая большая любовь к традициям.

Кто-то, как ему казалось, особо ушлый, игнорировал железные евро-отъемники и пробирался через несколько барьеров, включая пограничный, оказываясь перед самым последним препятствием на пути в кресло самолета. Они уже победоносно оглядывали окружающих, подсчитывая в уме сумму, которую сэкономили, не воздав дань железному евро-отъемнику. Но, их радость длилась недолго.

Потому, что за дело брались живые евро и даже долларо-отъемники. Причем, некоторые из них были весьма миловидны внешне, но крайне суровы внутренне. Они понимали, что добыча попалась к ним в руки, что ей никуда уже не деться. Ведь, в багаж сдать то, чем были обвешаны южногородцы, аки новогодняя елка игрушками, уже не получалось. Начиналось что-то вроде торга.

Параллельно, имела место попытка всучить случайному пассажиру без сумки или чемодана что-то из своего. Этакий круговорот вещей в природе начинался. Работники авиакомпании «МЯУ», равно как сотрудники аэропорта «Гривнеполь» старались уследить за всем, стремились не пропустить на борт ни одной лишней сумки. Они ведь уже пребывали в шоке от понимания того, что есть в жизни вещи сильнее, чем угроза крупного штрафа.

Но, подлинный ужас их охватывал уже на борту самолета, когда они наблюдали за тем, как южногородцы таки сумели пронести по три-четыре баула на душу населения! Как это у них получалось?! Когда все они прошли мастер-классы у Девида Коперфильда? А главное — что они увозили с собой такого, чего нет в южном городе?! Ответами на эти вопросы задавалось не одно поколение стюардов и стюардесс авиакомпании «МЯУ».

Сами же южногородцы свой секрет хранили свято. Они лишь загадочно улыбались, когда у них спрашивали секрет внезапного исчезновения, а затем внезапного же появления баулов. И их можно было понять. Зачем делиться с кем-то тем, что являлось давней традицией этого города и его жителей?! Это же, своего рода, банковская тайна, секрет изготовления скрипичного лака!

Люди дорожили традициями и передавали их новым поколениям. Даже тем, что пользовались смартфонами и бегло говорили на нескольких языках. «Нью дженерейшен» в этом плане ничем не отличалось от старого. И не только в этом плане. Готовность вставать из кресел и бросаться к выходу до того, как самолет остановился, также успешно наследовались новыми поколениями южногородцев. Которые, при всем этом, искренне считали себя людьми весьма тактичными, высококультурными и имеющими право учить всех тому, что сами южногородцы называли богатым словом «понятки».