Это была традиционная для одного южного города блестящая речь чиновника, которого вежливо, но доходчиво попросили освободить насиженное кресло и пойти туда, куда послали. Автором этой речи был Ганвор Будуллаев, который полтора десятка лет рулил самой прибыльной местной государственной компанией. О том, что было в его жизни прежде, а Будуллаев успел и водителем обанкротившегося и привлеченного к уголовной ответственности «калифа на час» поработать, Ганвор забыл очень быстро.

В рекордно короткие сроки он стал обладателем сказочного состояния. Миллион туда-миллион сюда, расходовались средства крупные, и казалось Будуллаеву, что так будет всегда. Он не успел даже толком понять, когда над его головой и прочими частями тела сгустились тучи. Все надеялся пропетлять между струек. Но те, кто пришел по его душу, хватку имели железную.

В итоге, сначала Ганвора проверили на предмет масштабов его деятельности себе во благо, но южному городу в ущерб. Потом приказали сидеть рядом, выполнять все предписания новых кураторов и ждать своей участи. И вот, в четверг из всех утюгов южного города донеслась новость — Ганвор Будуллаев больше не руководитель госкомпании.

Это был акт политико-экономической кастрации, которую наш «герой» перенес стойко, терпеливо, умудряясь при этом улыбаться и озвучивать слова благодарности в адрес руководства одного южного города. Так и сказал. Мол, я высоко оцениваю свое увольнение. Что мешало ему самому написать соответствующее заявление, если увольнение им воспринималось так высоко, Ганвор не уточнил. Наверное, слезы радости мешали ему говорить.

«Спасибо, Боже, что взял деньгами», говорят мудрые евреи, когда сталкиваются с финансовыми проблемами. «Спасибо, что живой», был художественный фильм про скончавшегося в год Олимпиады барда, кумира целой империи. Будуллаев своей благодарственной речью по случаю увольнения хотел сказать что-то среднее между приведенными выше благодарностями.

И тут имеет смысл напомнить, что в одном южном городе он был далеко не одинок в демонстрации такой невероятной радости после снятия с высокой должности. Горожане прекрасно помнят, что целый легион бывших чиновников после того, как их отправляли восвояси, заявляли о том, что всегда, едва ли не с момента получения высокой должности, ждали приказа о своем увольнении.

Один такой красавец и вовсе объявил себя рабом руководства южного города. Были, впрочем, и другие. Которые сейчас сообщали местным СМИ, что чувствуют себя хорошо, что занялись спортом, отдыхают, спят спокойно. И это при том, что в возглавляемых ими ведомствах были выявлены факты коррупции на миллионы южногородских долларов.

Наконец, жители южного города помнили и про Гита Гатарова. Это был могучий интеллектуал, запомнившийся местным журналистам фразой «бир-бир», то есть по одному. Занимал он пост главы местного метрополитена. Долго сидел в этом кресле. Уходить, ясное дело, не хотел. Но поступил соответствующий указ руководства южного города.

Эффект был велик. Настолько, что Гатаров преспокойно пришел на работу, вошел в свой кабинет даже после того, как его официально сняли с занимаемой должности. Он цеплялся за кресло в прямом смысле этого слова даже после того, как коллективу был представлен новый глава южногородского метрополитена. Лишь после того, как Гита услышал в телефонной трубке ласковый голос бывшего, теперь уже опального «серого кардинала», он вынужден был согласится с новой реальностью.

За неспособность вовремя понять, как реагировать на новый поворот в своей судьбе, его теперь публично пороли, публикуя в местных СМИ подробности грабежа награбленного Гатаровым богатства со стороны тех, кто нашел в его лице дойную корову. Был ли риск того, что будет иметь место и грабеж награбленного Будуллаевым, его братьями, племянниками и длинной чередой родственников? Безусловно. Его потому и отпустили восвояси, приказав радоваться новому назначению, которое позволяло в любое нужное время провести очередной мониторинг закромов Гановра. Таковы были местные традиции. Знание которых не освобождало Будуллаева от ответственности.