Южная Корея и Соединенные Штаты провели ракетные пуски в ответ на проведенные испытания КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов.

«В ответ на провокационный пуск баллистической ракеты были проведены [учения] Elephant Walk и совместные пуски ракет класса «земля-земля» США и Республики Корея», — говорится в сообщении.

Утром 25 мая Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным Минобороны Японии, ущерба от проведенного Северной Кореей запуска пока не зафиксировано. В ведомстве уточнили, что высота полета первой ракеты составила 550 километров, дальность полета — 300 километров, второй — 50 километров с дальностью 750 километров. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.