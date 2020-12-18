Юрист призвал СМИ Франции соблюдать баланс: «Если где-то говорит армянин, там же должен находиться и азербайджанец».

Азербайджанский юрист Заур Садыгбейли, принявший участие в дебатах с армянским адвокатом Франсуа Девиджаном на французском телеканале «RT France», призвал французские СМИ отказаться от односторонней позиции.

В ходе обсуждения событий, происходящих в последние дни в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Заур Садыгбейли обратил внимание на то, что для азербайджанцев закрыт выход на французские СМИ. Oн призвал местные медиа сохранять баланс, выслушивать позицию проживающей во Франции азербайджанской общины: «Если где-то говорит армянин, то там же должен находиться и азербайджанец».

Наш соотечественник отметил, что после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, принятого сторонами как итог 44-дневной войны, армянские активисты стали призывать в социальных сетях к мести, подготовке к новой войне. Он подчеркнул, что подобные факты не служат миру между Азербайджаном и Арменией, что ни одна страна в мире, в том числе Азербайджан, не смирится с оккупацией своей территории сепаратистскими силами.

Aзербайджанский юрист добавил, что выступления противоположной стороны на тему «самоопределения», «защиты прав населения Карабаха» являются ничем иным, как замаскированными территориальными притязаниями. Oн констатировал, что «самоопределение» армян Нагорного Карабаха невозможно с точки зрения существования армянского государства, международного права и истории: «…единственный путь решения в такой ситуации – принятие Арменией данной истины».

Наш соотечественник подчеркнул, что как азербайджанец, родившийся в Ереване, знает Армению и историю этой страны не хуже армянского адвоката, и обратился к армянам мира на армянском языке. Oн призвал армян не становиться жертвой руководства Армении, обманывавшего их на протяжении 44 дней заявлениями о том, что якобы армянская армия одерживает победу на карабахском фронте: «Для освобождения оккупированных земель Азербайджан потерял 2783 своих солдата. А за что умирали армянские солдаты?».

З.Садыгбейли добавил, что поддерживает расследование всех военных преступлений, наказание преступников и желает, чтобы этот вопрос начался с первой Карабахской войны, в особенности, Ходжалинского геноцида. Oн также напомнил, что до сих пор представленные армянами на эту тему видео, с целью обвинения азербайджанцев, оказались фальшивыми.

Выразив сожаление в связи с попытками армян фальсифицировать историю, их домыслами, наш соотечественник сообщил, что в настоящее время читает видеолекции для интересующихся историей Южного Кавказа. Где опираясь на исторические факты и документы, доказывает, что армяне были переселены в Карабахское ханство, являющееся территорией Азербайджана, царской Россией, что азербайджанцы подверглись этнической чистке со стороны армян, а их предки, проживавшие на исторических землях Иреванского ханства, — массовой расправе и изгнанию.

З.Садыгбейли также отметил, что для достижения мира Нагорный Карабах должен быть полностью демилитаризован, а армяне, проживающие в этом регионе, должны соблюдать государственные законы, как граждане Азербайджана, и мирно сосуществовать со своими соседями — азербайджанцами.

С дебатами можно ознакомиться на следующем линке: