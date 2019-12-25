ЮНИСЕФ взял под контроль вопрос об азербайджанских детях, лишившихся в Сирии родителей

ЮНИСЕФ взял под контроль вопрос об азербайджанских детях, лишившихся в Сирии обоих родителей.

Об этом глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин сказал на встрече с Уполномоченным по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабиной Алиевой.

Омбудсмен Сабина Алиева довела до сведения Э.Карвардина, что азербайджанские дети, лишившиеся в Сирии обоих родителей, переживают лишения и находятся в тяжелом положении, подчеркнула важность восстановления их прав и скорейшего возвращения в свою страну, и отметила значимость поддержки ЮНИСЕФ в данном вопросе.

Э.Карвардин сказал, что возьмет данный вопрос под контроль, проинформирует представительство в названной стране, а организация мобилизирует силы для оказания помощи.

| 2019-12-25T18:04:20+00:00 25 декабря 2019, 21:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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