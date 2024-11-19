Айлин Рустамли стала победительницей шоу талантов на телеканале Kanal S. 

 

Девочке удалось победить множество талантливых соперников и безоговорочно покорить жюри и телезрителей. На конкурсе Айлин исполнила композицию «А ты меня любишь, ага» на русском языке и завоевала абсолютное количество симпатий поклонников конкурса. 

 

Айлин Рустамли — дочь безвременно ушедшего известного азерайджанского журналиста Рашада Рустамова, долгие годы работавшего в #. 

 

Поздравляем нашу талантливую юную соотечественницу и желаем ей новых ярких побед!

 

 

 

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