Айлин Рустамли стала победительницей шоу талантов на телеканале Kanal S.

Девочке удалось победить множество талантливых соперников и безоговорочно покорить жюри и телезрителей. На конкурсе Айлин исполнила композицию «А ты меня любишь, ага» на русском языке и завоевала абсолютное количество симпатий поклонников конкурса.

Айлин Рустамли — дочь безвременно ушедшего известного азерайджанского журналиста Рашада Рустамова, долгие годы работавшего в #.

Поздравляем нашу талантливую юную соотечественницу и желаем ей новых ярких побед!