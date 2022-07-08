Сотни пожарных сражаются с мегапожаром на юге Франции, сообщает Al Jazeera.

Пламя уже сожгло больше 600 гектаров леса. Пожарные команды до сих пор не смогли взять огонь под контроль. К борьбе со стихией в южной части французского региона Гар привлечено больше 900 человек. «Этот огонь далек от завершения, в труднодоступных районах есть фронты, которые мы не захватили и которые свободно продвигаются», — заявил в пятницу Эрик Агринье, старший сотрудник пожарной службы. «Это будет подвиг на выносливость».

Описанный аварийно-спасательными службами как «мегапожар», пожар начался возле деревни Бордезак и вызвал вынужденную эвакуацию из близлежащего Бессежа и других населенных пунктов в четверг вечером.

На данный момент для тушения огня с воздуха привлечены 12 самолетов и 2 вертолета. Дороги вблизи опасных территорий заблокированы.

Ситуация усугубляется аномальной жарой и засухой в регионе. Пожарная служба сообщила, что тысячи гектаров лесистой местности оказались под угрозой, поскольку порывы ветра со скоростью до 80 км/ч (50 миль в час) распространяли пламя среди высохших деревьев. В настоящий момент борьба с огнем все еще продолжается.