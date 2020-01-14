Юбилей Полада Бюльбюль оглы отметят в Баку

В Баку торжественно отметят 75 — летие знаменитого композитора, народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюль оглы.

Как сообщили # в Министерстве культуры, в Азербайджане эта дата будет отмечена дважды: 4 февраля в Олимпийском комплексе в Бейлагане и 7 февраля в Баку во Дворце Гейдара Алиева.

Свой день рождения чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России отмечает 4 февраля. В интервью журналистам Полад Бюльбюль оглы признается, что не ощущает себя на тот возраст, который указан в паспорте.

«Может быть, потому, что много работаю, мне и некогда об этом думать. К тому же у меня много друзей по всей России и в Азербайджане. Надо поддерживать с ними отношения. Словом, жизнь бьет ключом», — сказал он в интервью российским СМИ.

В юбилейном вечере, который пройдет на главной сцене Баку, выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова, солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, известные коллективы и исполнители. Все они исполнят произведения Полада Бюльбюль оглы. В праздничном мероприятии также примет участие и сам юбиляр, а также многочисленные гости из России и других стран.

Артистическая и музыкальная карьера Полада Бюльбюль оглы была предопределена и талантом, и происхождением. Его отец – народный артист СССР, выдающийся певец Муртуза Мамедов, псевдоним которого – Бюльбюль («соловей») – был присвоен ему народом. Уже много лет Полад Бюльбюль оглы плотно занят дипломатической работой, однако музыка по-прежнему является неотъемлемой частью его жизни.

В 1988 году Полад Бюльбюль оглы стал министром культуры Азербайджанской ССР. С обретением нашей страной независимости он занял новоучрежденный пост министра культуры Азербайджана. В 1994 году его избрали генеральным директором созданной в 1993 году международной организации «ТЮРКСОЙ», являющейся содружеством по развитию тюркской культуры и искусства, затем трижды переизбирали. В 2002 году Полад Бюльбюль оглы стал председателем Совета по культурному сотрудничеству министров культуры стран СНГ.

В феврале 2000 года была открыта звезда Полада Бюльбюль оглы на «Площади звезд» в Москве. В 2006 году Бюльбюль оглы оставил должность министра культуры и переехал в Москву, куда был назначен послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Живя в Москве, он продолжал заниматься творчеством: последний альбом певца и композитора выпущен в январе 2010 года. Он называется «Пел Бюль-Бюль… Поет Полад Бюльбюль оглы» и состоит из азербайджанских народных песен.