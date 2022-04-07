Популярный видеохостинг YouTube удалил запись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой от 17 марта 2022 года.

Причина – «нарушение политики видеохостинга в отношении эпизодов насилия в Украине», пишут российские СМИ.

В России углядели в действии администрации YouTube «осознанную дискриминацию российских пользователей и их доступ к официальной информации». В свою очередь, Роскомнадзор «потребовал» от Google восстановить доступ к пропагандистскому брифингу российского МИДа.

Российским пропагандистам становится все труднее распространять дезинформацию в сети. YouTube отрезал от всего мира ряд российских каналов, в частности, «Первый канал», «5 канал», «НТВ», «ТНТ», RT, «Россия 1», «Россия 24», «Москва 24», «60 минут». (unian.net)