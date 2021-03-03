Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны

Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава объявил набор команды из 8 человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны. Как передает РИА Новости, об этом миллиардер объявил на своем канале в Youtube.

Маэдзава начал набор желающих на 8 вакантных мест для полета с ним вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, он берет на себя.

Прием заявок заканчивается 14 марта в 23.59 . Всего в полет отправятся 10-12 человек, включая самого Маэдзаву. Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.

«До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно – еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!» — сказал Маэдзава.

Ранее он говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.