Япония выступила против участия Южной Кореи в саммите G7

Япония проинформировала США о том, что она выступает против участия Южной Кореи в саммите Группы семи (G7) из-за якобы наличия разногласий между позицией Сеула и стран — членов объединения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Отмечается, что свое недовольство Токио передал Вашингтону сразу после того, как президент США Дональд Трамп высказался о том, что формат G7 устарел и заявил о намерении пригласить на саммит несколько стран, включая Южную Корею. В качестве аргументов японская сторона привела тот факт, что позиция администрации южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина «прокитайская», также она расходится со странами «семерки» по вопросу КНДР.

Япония не стала делать официальных заявлений по поводу идеи Трампа, поскольку есть вероятность, что это лишь мысли президента, и на самом деле никаких приглашений новых членов не будет, пишет Киодо. Кроме того, как отмечает агентство, Япония выступает против участия Южной Кореи в саммите, поскольку тогда она потеряет статус единственного в этом формате представителя Азии. (ТАСС)