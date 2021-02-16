Япония выделит Азербайджану 1,2 млн. долларов грантовой помощи

16 февраля правительство Японии приняло решение о предоставлении экстренной грантовой помощи в размере 4,8 миллиона долларов США в ответ на гуманитарный кризис, вызванный вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном, сообщает пресс-служба МИД Японии.

Из них Азербайджану будет выделено 1,2 миллиона долларов США.

Помощь направлена на улучшение условий жизни, например, ремонт жилья и медицинское обслуживание, а также предоставление предметов первой необходимости через Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), ЮНИСЕФ, Международную организацию по миграции. (МОМ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).