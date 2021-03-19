Япония ввела повышенные пошлины на говядину из США

Правительство Японии ввело ограничительные пошлины на импорт говядины из США в связи с тем, что его объем превысил взаимно оговоренную квоту. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Котаро Ногами.

«Защитные пошлины на американскую говядину, — сказал он, — пока будут действовать до 16 апреля. Мы согласовываем с США вопрос о проведении консультаций по этой проблеме».

Согласно двустороннему соглашению, США имеют право в течение финансового года (завершается в Японии 31 марта) поставлять на рынок своего дальневосточного союзника до 242 тыс. тонн говядины. Однако этот лимит сейчас был превышен. В результате для защиты своих производителей Токио поднял пошлину на импорт американской говядины с 25,8% до 38,5%. Стороны должны теперь в течение десяти дней провести консультации для урегулирования конфликта. Охранительные пошлины такого рода введены впервые с 2017 года.(ТАСС)