Япония в преддверии Олимпиады введет дневной лимит на число въезжающих в страну

Правительство Японии намерено установить ограничение вы отношении количества людей, въезжающих в страну в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут летом 2021 года. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

Планируется, что лимит составит порядка 2 тыс. человек в сутки, включая японских граждан и иностранцев, которые постоянно проживают в Японии и имеют долгосрочные визы. Меры, как ожидается, вступят в силу после отмены режима чрезвычайной ситуации, который действует в столичном регионе до 21 марта. Контролировать число въезжающих планируется в том числе за счет корректировки количества мест на рейсах, направляющихся в Японию.

В декабре прошлого года в Японию в день въезжали порядка 4 тыс. человек. После введения режима ЧС в январе эта цифра сократилась до 2,6 тыс. человек. А в феврале упала еще в два раза — до 1,2 тыс.(ТАСС)

| 2021-03-09T06:44:25+04:00 9 марта 2021, 11:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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