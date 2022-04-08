Японское правительство рассматривает высылку части российских дипломатов из страны в качестве одной из новых санкционных мер в ответ на действия РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Fuji TV.

По данным телеканала, кабинет министров Японии в настоящий момент обсуждает возможность принятия таких мер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида на запланированной 8 апреля пресс-конференции объявит о новых санкциях против России. Отмечается, что новые санкционные меры могут, в частности, затронуть область энергетики, включая ограничения на импорт российского угля.