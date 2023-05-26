Япония расширила санкции в отношении России и заморозила активы 17 физических лиц и 78 организаций. Об этом говорится в бюллетене на сайте правительственных документов.

Помимо этого, страна ввела запрет на экспорт ряда товаров. которые «способствуют укреплению промышленной базы России».

Также в рамках нового санкционного пакета Токио запрещает предоставление России строительных и инженерных услуг, а также вводит санкции против 80 российских организаций и запрещает экспорт для Фонда перспективных исследований (ФПИ), Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, ВНИИ «Сигнал» и некоторых других организаций.

Отмечается, что под персональные санкции также попали ряд представителей командования ВС России, а также журналистка Ольга Скабеева.