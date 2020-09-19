Япония потратит 770 млн долларов на участие в проекте по освоению Луны

Япония в следующем финансовом году (апрель 2021 — март 2022 года) выделит порядка 80 млрд иен (770 млн долларов США) на участие в проекте по освоению Луны, который был предложен США.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Большая часть из этих средств будет потрачена на разработку нового беспилотного грузового корабля, который должен прийти на замену нынешнему «Конотори («Аист»), используемому с 2009 года для доставки грузов к Международной космической станции (МКС). Новый грузовик, как ожидается, сможет участвовать в снабжении окололунной станции Gateway.

Общий бюджет Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на 2021 финансовый год составит 280 млрд иен (2,6 млрд долларов США), что станет рекордом за все время существования агентства.