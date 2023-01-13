Правительство Японии отложило до лета сброс в океан очищенной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», сообщает NHK.

Подчеркивается, что соответствующий план получил одобрение от международных организаций, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты МАГАТЭ удостоверились в безопасности сброса воды в океан. Изначально планировалось, что процесс сброса воды со станции начнется весной этого года.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции «Фукусима-1».

Тогда компания-оператор Tokyo Electric Power указала, что вода «в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода».

Отмечается, что содержание трития перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите. Это также одна седьмая от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Авария на АЭС «Фукусима-1» — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков №1—3, накопление водорода в результате пароциркониевой реакции и взрывы гремучей смеси на энергоблоках №1, №3 и №4. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объем выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.