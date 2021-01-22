Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия

Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия осенью прошлого года заявила, что договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран и он вступит в силу 22 января 2021 года. Он запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Государства «ядерного клуба» — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай в 2018 году заявили, что не будут подписывать договор. Об этом же заявила и Япония, которая не обладает своим ядерным оружием, но зависит от американского «ядерного зонтика».