Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в ходе состоявшейся 2 марта в Киеве встречи подписали документы на выделение гранта для украинских властей в размере 22,4 млрд иен (порядка $164 млн).

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу МИД Японии.

Отмечается, что эти средства будут направлены на разминирование и разбор завалов, а также на восстановление инфраструктуры и сельского хозяйства Украины.