Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк провел в Токио встречу с главой департамента Северной Америки МИД Японии Кэйити Итикавой, говорится в сообщении МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.