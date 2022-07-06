Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал граждан Украины самим делать свой выбор в настоящей ситуации, цитирует РИА «Новости».

Он заявил, что сегодня «требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины».

«Граждане сами должны сделать выбор – воевать «до последнего украинца», либо пытаться сохранить то, что еще осталось», — подчеркнул политик.

Янукович указал, что соотечественникам «важно дать возможность высказаться» и «дать миру шанс». По его словам, это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины».

Экс-президент также заявил, что Украину к нынешней ситуации привел путь «подавления инакомыслия и радикального неприятия». Он утверждает, что Киев должен «прекратить делить украинцев на правильных и неправильных, найти в себе силы протянуть руку тем, кто оценивает ситуацию иначе».