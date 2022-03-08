Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович отправился в Минск, чтобы просить находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко вступить в войну против Украины на стороне России. Такую версию озвучил 7 марта в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

О том, что в Минск из Москвы прилетел самолет, которым Янукович пользовался во время своего президентства, стало известно из данных системы авиационного мониторинга.

«Оппозиционные источники в Беларуси говорят мне, что Янукович в Минске попросит Лукашенко вступить в войну против нас. Конечно, после того, как выиграет дело о своем восстановлении, которое сейчас рассматривается в административном суде Киева», – написал Климкин.

Он отметил, что одновременно Янукович может «обратиться к России с просьбой развернуть в Украине «миротворческую миссию ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. – «ГОРДОН»)» под эгидой России и ко всем украинцам, что только он может «обеспечить мир в Украине».

«Надеюсь, что хоть во время войны с верховенством права, добропорядочностью и патриотизмом судей у нас все хорошо и этот сценарий останется в архивах Кремля», – заявил Климкин. (gordonua.com)