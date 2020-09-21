Ядовитая политика Кремля: от дворцовых интриг до газовой войны…

В конце прошлой недели было сообщено, что российский оппозиционер Алексей Навальный физически и психически почти восстановился. А в субботу он уже написал свой первый статус в социальных сетях.

Но думается, что процесс вокруг отравления Алексея Навального еще продолжится, потому что все, что случается в обычной политике, моментально получает свою геополитическую окраску и геополитическое содержание.

Ожидается, что демократические страны, особенно ЕС и США, примут санкции против России и ее лидеров. Надо сказать, что в США кандидат в президенты Джо Байден открыто называет Россию врагом не только США, вообще, всего демократического мира.

Другой кандидат, действующий президент Трамп, по понятным причинам пока не позволяет себе такую «прямолинейность», но он также выступает против совместного газового проекта России и Европы «Северный поток-2».

Но тут есть одна важная загвоздка. Как известно, Навальный лечится в Германии. Германские врачи, можно сказать, вылечили российского оппозиционера. Но германский канцлер продолжает вести двойную игру в отношении России, т.к. если бы не берлинский фактор, наверное, проект «Северный поток -2» давно и навсегда закрылся.

Но Меркель сама не идет и другим не дает идти против совместного газового проекта с Россией. Признаться, мы довольно давно следим за этим процессом, потому что рентабельность газового проекта Азербайджана также зависит от того, удастся ли русским реализовать свой проект.

Напомним, что «Северный поток -2» сразу получил геоэкономическое содержание: как уже заметили, не только США, но и страны Ближнего Востока давным-давно выступают с заявлениями, что они сведут на нет очередной российский проект!

Последний раз с подобным заявлением выступил Катар. Это еще раз означает, что газовая война продолжается, и все, что делается в геополитической плоскости, имеет свое топливно-энергетическое содержание.

Но как уже отметили чуть выше, странную позицию в этом вопросе занимают некоторые европейские страны, особенно, Германия. Нам кажется, что Меркель не устраивает газовая зависимость не только от России, но и от США и их союзников.

Что же касается самого Навального и обычных политических страстей вокруг его персоны, заметим, что яд и политика почти ровесники. Яд почти всегда, особенно в древности, выступал в качестве важного компонента придворных, дворцовых интриг.

Для примера напомним, что в свое время вождь древних тюркских племен – гуннов великий Атилла был отравлен врагами. Сказывают, что и великого Наполеона во время ссылки на острове Елена систематически отравляли англичане!

Но мы живем 21-ом веке, где не существуют дворцов и придворных интриг в классическом понимании этого слова. Плюс запрещено использование и химического оружия.

Помнится, во время учебы в Московском университете, нам читали курс по гражданской обороне, учили средствам защиты от химического оружия. Даже теперь помню названия некоторых отравляющих газов: зарин, зоман и др.

Но мы тогда даже не предполагали, что химия найдет другое применение в российской политике – ведь, случай с Навальным вовсе не первый.

Поэтому невольно напрашивается такой резонный вопрос: а не пора ли принять специальный акт о запрещении использования химических, отравляющих веществ и в обычной политической борьбе?

Когда следишь за политическими процессами в России, сразу создается впечатление, что в этом государстве стараются как можно быстрее избавиться от политических последствий и наследия 90 -х годов, когда и в эту страну нашли путь западные либерально-демократические ценности.

И смерть другого политика, Бориса Немцова также не была случайностью. А так в России больше двух столетий идет борьба между западниками и славянофилами.

Да, она продолжается и по сей день. Поэтому наравне с отравляющими веществами приходится говорить и об отравляющей политике Кремля. Она еще продолжится, потому что даже идеологи либералов 90-х годов считают, что Россия должна быть либеральной империей, хотя в политической науке еще нет такого понятия, и неизвестно, какой смысл вкладывают в это выражение сами российские политики?

В России имеются свои политические «традиции». В свое время Ленин нашел оригинальный способ избавиться от русских философов: посадил их в специальный пароход и выслал из страны!

Кстати вспомнив Ленина, нельзя забывать и другой исторический факт: в свое время Владимир Ильич в бронированном вагоне был отправлен из Германии в Россию. Поэтому нужно предпринимать такие шаги, проводить такую политику, чтобы эта история не повторялась.