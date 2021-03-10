Яблоко от яблони: скандальное заявление Евгения Примакова

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в соцсетях заявил, что допускает нанесение удара по Киеву и другим важным с инфраструктурной точки зрения территориям Украины в случае, если военное командование этой страны решит наплевать на Минские соглашения и устроить блицкриг в Донбассе. Об этом пишет издание «Свободная пресса».

По его словам, «в случае агрессии украинских военных, Россия не сможет бросить мирных жителей на съедение карателям и в числе прочих инструментов воздействия может прибегнуть к подавлению военной и командной инфраструктуры киевского режима, в том числе и вне района непосредственных боевых действий, в том числе нанести удар по Банковой улице, где находится Офис президента».

При этом Примаков подчеркнул, что это является лишь его предположением, которое никак не связано с его нынешней работой. Потрясающая, по степени цинизма и наглости, история. Начать которую, впрочем, хочу с указания на то, что угрозы Примакова разгоняет издание «Свободная пресса», шеф-редактором которой является российский писатель Захар Прилепин. Тот самый, который утверждает, что воевал против Украины на стороне террористов «ДНР», убивал людей во время участия в трех войнах, в том числе на Донбассе. Об этом в свое время сам Прилепин с гордостью рассказал в эфире телеканала «Дождь» на дебатах с бывшим кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак. Причем Прилепин уточнил тогда, что ничего не чувствовал в момент убийства. По его словам, война — это «обычное человеческое дело». «Это такая работа, как и любая другая деятельность. Кто-то их лечит, а кто-то стреляет», — сказал он.

Подобное тянется к подобному. Прилепин к Примакову. И в этом смысле даже, как бы это не прозвучало удивительно, вполне логично заявление главы Россотрудничества, который озвучивает открытую угрозу осуществления террористических актов в отношении Украины. При этом автор данного скандального заявления пытается преподнести все сказанное как чисто гипотетическое умозаключение. Хотя очевидно, что это всего лишь примитивная отговорка. Потому, что легко предсказуема реакция российской стороны в случае, если какой-то украинский чиновник позволит себе рассуждать в социальных сетях на тему нанесения ударов по Москве и другим важным с точки зрения инфраструктуры городам. Его в момент объявят террористом, о нем с утра до вечера и на протяжении долгого времени будут трещать участники передач у Скабеевой и Соловьева.

Кстати, сам Примаков говорит, используя ровно такой же лживый лексикон российского пропагандиста, оценивая ситуацию на Донбассе. Все эти фразы про «карателей» и «Россия не может бросить мирных жителей» уже не всеми россиянами, которым вскармливают такую ложь в безостановочном режиме, работают. Истина же состоит в том, что в апреле-мае 2014 года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдо-государственные образования — «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

То есть, Россия изначально играла там не миротворческую функцию, а была конкретной стороной конфликта. По оценке ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Вина в этих смертях лежит на руководстве РФ, и на таких вот «ястребах», как Примаков. И в этой связи также уместно напомнить, что против РФ со стороны США и Евросоюза давно уже введены санкции не только за аннексию Крыма, но и за поддержку боевиков на Донбассе.

Совсем недавно, 11 февраля, США и Евросоюз обвинили Россию в блокировании любых вариантов решения конфликта на востоке Украины. «Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма», — заявил американский дипломат Родни Хантер на видеоконференции Совета Безопасности ООН. Он призвал Москву «вывести войска с украинской территории, остановить поддержку своих марионеток и иных вооруженных группировок, а также реализовать обязательства, принятые в рамках Минских соглашений».

Ясное дело, что Россия осталась глуха к этим призывам. Наоборот, как видим, активизировались пресловутые «поджигатели войны» в лице того же Примакова. Имя которого после сделанных им скандальных заявлений вполне уместно красовалось бы в списке тех, против кого введены новые санкции США и Евросоюза. Въезд в которые для такого рода персон должен быть запрещен.

Кроме того, деятельность Россотрудничества и его загранучреждений должна быть направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. Но что мы видим? Заявление руководителя Россотрудничества, в котором нет ничего про что-то гуманитарное или культурное. Зато, там есть конкретная и открытая угроза совершения терактов в отношении Украины.