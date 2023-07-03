Да, прошли те времена, когда Дон Кихот ради любви к Дулсинее, говоря современным языком, страдал полной фигней. Шекспировский Ромео, не выдержав разлуки с Джульеттой, завершил свой жизненный путь во имя любви. А история Лейли и Меджнуна и вовсе является классикой.

Но времена меняются, и хотя любовь в своем первозданном виде остается чистой и непорочной даже в нашем «грязном» XXI веке, она приобретает довольно причудливые формы.

Сегодня в эпоху интернета, который завладел умами простых смертных, любовь способна творить «чудеса».

Для того, чтобы объясниться в любви к своей половине, не обязательно ждать смерти Лейли, которая ведет за собой гибель несчастного Меджнуна. Не нужно ждать, когда Ромео отравится ядом, не выдержав мнимой смерти Джульетты.

Все намного проще. Тем более, что возлюбленные в интернете «умирают понарошку». Однако, любовь, каким бы божественным чувством она не была, порой, наносит вред. И не только психике человека, но и окружающей среде.

Наверняка, у каждого из нас была первая школьная любовь. Не имея смелости признаться в этих детских и чистых чувствах, мы вырезали на парте буквы: «А + Б= Любовь» и так далее по алфавиту.

Но мы были детьми. И сегодня, закинув в свой жизненный багаж многие годы, смотрим на эти детские шалости с улыбкой и грустью.

Но XXI век, ринувшийся в будущее с космической скоростью, вовсе не означает, что в этом «скоростном поезде» не остались те, которые успели прыгнуть на подножку данного транспортного средства.

И потому влюбленные, которые давно уже не сидят за партой, но чувства переполняют, решили отметиться на Приморском бульваре.

Не подумайте ничего пошлого, влюбленная парочка просто прогуливалась. И вот в этот момент, пропитанная ядом любви стрела Амура пронзает сердце одного из влюбленных.

«Жертва», не в силах противостоять переполнившим ее чувствам, призналась в любви. Но довольно оригинально. Конечной жертвой любви, непонятно почему, стал…кактус.

Да, колючий, но безобидный кактус. Его листья современная «Лейли» не пожалела: кактус свою долю любви получил сполна.

А если серьезно, то подобный «романтизм» бьет по карману налогоплательщиков, за счет которых, черт его знает почему, покупают и сажают кактусы, которые приводятся в негодный вид из-за «большой любви».

Я не против любви, наоборот, обеими руками «за» это божественное чувство, которым Аллах нас наградил. Но он не говорил, что свои чувства нужно выражать через порчу отдельных субъектов.

А изливать свои чувства на листья кактуса, это перебор. В век, когда прагматизм стоит на порядок выше романтизма, сентиментальный поступок влюбленной следует рассматривать через призму административного кодекса о правонарушениях.

С учетом вышесказанного, не могу не вспомнить гения азербайджанского юмора Сиявуша Аслана.

В фильме «Дорожное происшествие» («Yol əhvalatı») знаменитый актер говорит гениальную фразу: «Ay bala, evlənmək istəyirsən, get ZAQSa, я причем? (Сынок, хочешь жениться, иди в ЗАГС, я при чем)».

К сожалению, Сиявуша Аслана среди нас нет, но представьте, что кактус говорит те же слова: «Я причем?»…