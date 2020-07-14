«Я ожидал эту провокацию» — военный эксперт

Во всем сегодня происходящем виноваты международные посредники, сказал # военный эксперт Узеир Джафаров, комментируя ситуацию на азербайджано-армянской границе.

«Я ожидал эту провокацию. Дело в том, что в армянском сегменте социальных сетей развели бурную дискуссию вокруг того, что якобы армянские разведгруппировки вошли в азербайджанские окопы и убили нескольких наших военных. Тем самым они начали нагнетать обстановку и наводить страх на азербайджанскую аудиторию. После того, как эти факты были опровергнуты, армяне запустили другую провокационную кампанию» — сказал эксперт.

По его словам, сначала оккупированные территории посетил Мнацаканян, а затем там был президент Армении Армении Саркисян.

«После этого посещает эти территории человек, который находится в опале со стороны нынешнего армянского руководства, Сейран Оганян. Вот тут нужно остановиться. Оганян показывает карту военных действий и дает определенные указания», — отмечает эксперт.

Джафаров также добавил, что сейчас в Армении тяжелое внутриполитическое положение, аресты политических оппонентов Пашиняна, призывы к отставке самого Пашиняна, и чтобы теперь отвлечь внимание общественности от внутренней напряженности, они совершили эту провокацию в товузском направлении.

Аналитик также добавил, что азербайджанский МИД и ряд других чиновников прислушиваются к МГ ОБСЕ и к другим международным структурам.

«Именно они виноваты в том, что наши солдаты и офицеры погибли в результате этой агрессии. Причем это произошло на азербайджанской территории, а не на армянской. Эти международные структуры уже надоели своими однобокими и бессмысленными заявлениями. Россия, США, Франция, тот же Каспршик, именно они все виноваты. Если бы они требовали у Армении освобождение территорий, не было бы сегодня такой ситуации. Наши солдаты и офицеры стали жертвами бездушности, безответственности, коррумпированности этой международной структуры», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что в 2016 году официальные представители России звонили и просили остановить продвижение, и что, мол, они сами поговорят с армянской стороной.

«Результат на глазах, прошло четыре года и ничего. За эти четыре года есть потери и среди гражданских лиц, и в рядах военных. До каких пор мы будем терпеть это? Всему должен быть конец. Все эти разговоры про УАЗ – это старые песни армян. Мы должны уже освободить свои земли. Никто не может указывать нам, освобождать земли или нет. Нет никакой необходимости в ОБСЕ, мы уже наслушались их. После этого азербайджанская армия будет говорить, а они будут слушать», — резюмировал он.