Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air прекратит все рейсы в Кишинев и обратно с 14 марта. В пресс-службе переводчика обосновали решение «соображениями безопасности» в связи с войной в Украине, передает «Интерфакс».

«В свете последних событий в Молдове и высокого, но и не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта», — говорится в сообщении. Маршруты из Кишинева в Прагу, Гамбург и Будапешт будут упразднены.

В качестве компенсации авиакомпания вернет деньги за уже купленный билет или даст возможность бесплатно забронировать другой. Также клиенты смогут получить 120% от первоначально оплаченного тарифа в качестве кредита для будущих бронирований.

Помимо этого Wizz Air увеличит количество рейсов из румынского города Яссы, расположенного в 150 км от Кишинева, в Барселону, Милан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку и Лондон. Кроме того, будет открыт маршрут в Берлин.

Управление гражданской авиации Молдовы подтвердило, что с 14 марта Wizz Air приостановит все полеты в Кишинев. Власти были уведомлены об этом по электронной почте. Позднее Wizz Air написала в Twitter, что у ее представителя нет информации об отмене рейсов из Кишинева.

По данным исследовательской компании OAG, в 2022 году перевозчик занимал третье место в списке крупнейших лоукостеров Европы после Ryanair и easyJet.

После начала войны России в Украине на территорию Молдовы несколько раз попадали ракеты. 14 февраля республика на некоторое время закрывала свое воздушное пространство из-за обнаружения неопознанного объекта в небе, «похожего на метеозонд».

До этого президент страны Майя Санду заявила, что Россия планирует захватить власть в Молдове с помощью госпереворота. По ее словам, некие диверсанты, одетые в гражданскую одежду, попытаются напасть на правительственные здания и захватить заложников. Россия это отрицала.