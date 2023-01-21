Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают улучшать приложение, делая его более привлекательным для потенциальных пользователей. На этот раз они добавили функцию, которая позволит обмениваться изображениями в исходном качестве без сжатия, передает 3dnews.ru.

В выпущенной ранее бета-версии WhatsApp 2.21.15.7 была замечена опция HD Photos, благодаря которой пользователь может выбирать, в каком качестве будут передаваться отправляемые им изображения. Упомянутая опция позволяет выбирать между автоматическим режимом выбора качества изображений и несколькими пользовательскими, но ни один из них не позволяет передавать файлы в исходном качестве.

Теперь же стало известно, что в бета-версии WhatsApp 2.23.2.11 для Android появилась функция, используя которую можно передавать изображения в исходном качестве без сжатия. Разработчики интегрировали значок настроек в панель инструментов рисования, благодаря чему пользователи смогут выбрать качество для каждого передаваемого изображения. Это нововведение даст больше контроля над качеством передаваемых изображений и будет особенно полезен, когда требуется передать файл в исходном качестве.