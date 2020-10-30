Walmart из-за новых волнений в США убрали оружие с прилавков магазинов

Компания Walmart, которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, распорядилась временно убрать огнестрельное оружие и патроны с прилавков после беспорядков в связи со смертью темнокожего Уолтера Уоллеса в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на циркуляр, адресованный менеджерам магазинов сети.

Руководство Walmart объясняет меру предосторожности «волнениями в отдельных районах страны». «Мы обратили внимание на отдельные очаги гражданских беспорядков и, как это бывало в нескольких случаях за последние годы, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торговых залов в качестве предосторожности во имя безопасности наших сотрудников и покупателей», — говорится в тексте. Компания пока не уточнила, сколько по времени будет действовать это решение.

В США насчитывается около 4,7 тыс. магазинов этой сети. В половине из них продается оружие и патроны.

В Филадельфии в ночь на четверг вводился комендантский час. Он был нарушен. Как сообщила мэрия города, минувшей ночью были задержаны 40 человек в дополнение к более 170 задержанным в течение предыдущих двух ночей. Им инкриминируется нападение на полицейских, грабежи со взломом, угон автомобилей и отказ подчиниться приказу представителей властей. Также были совершены попытки взлома 11 банкоматов. В стычках пострадали в целом 57 блюстителей порядка, из которых один госпитализирован.