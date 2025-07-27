По меньшей мере 11 человек госпитализированы в субботу в результате нападения неизвестного с ножом в супермаркете Walmart в американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган). Об этом сообщило агентство Associated Press.

Полиция штата в свою очередь проинформировала, что подозреваемый задержан. «Подозреваемый находится под стражей, информация о деталях произошедшего пока ограничена», — говорится в публикации местных правоохранительных органов в X.

Полицейские ведут расследование произошедшего. Информация о мотивах нападавшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.