В Сумгайыте начато расследование в связи со взрывом в центре отдыха.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, инцидент произошел в котельной центра отдыха Sunset на улице Сахил дороги Джорат-Новханы.

В результате пострадали три человека.

В настоящее время в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование.

20:32

На горячую линию МЧС “112” поступила информация о взрыве в центре отдыха Sunset на территории села Новханы Абшеронского района.

Как сообщает МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы министерства.

Установлено, что, согласно предварительной информации, в водонагревательной системе (комби) центра отдыха произошел внезапный взрыв, в результате которого пострадали 3 человека. О разрушениях и пожаре не сообщалось.

Силами МЧС на территории объекта приняты соответствующие меры безопасности.