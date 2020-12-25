Взрыв в американском Нэшвилле повредил десятки зданий

Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси, полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. Как передает gazeta.ru, об этом CNN сообщил представитель местной полиции Дон Аарон.

«Мы предполагаем, что взрыв был умышленным», – заявил Аарон.

В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий, указано в сообщении. По словам Аарона, все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР), рассказал представитель полиции.

| 2020-12-26T02:01:52+04:00 26 декабря 2020, 02:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss