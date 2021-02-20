Взрыв «бомбы» по фамилии Медведчук: Украина ввела санкции против кума Путина

Настоящая внутриполитическая «бомба» взорвалась в Украине. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь», кума президента РФ Владимира Путина, олигарха Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также и гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк. Против самого Козака санкции были введены 2 февраля. Кроме того, на сей раз ограничения были приняты против 19 компаний и восьми физлиц.

На каком основании? На основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма. Говоря конкретнее, санкции против Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк введены из-за того, что они являются собственниками Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в СНБО.

По данным СМИ, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, так как у нее есть паспорт гражданки РФ, пишут украинские СМИ. К тому же, санкции наложены против всех пяти самолетов, которые использовала семья Медведчуков в своих целях для полетов в Москву. Теперь, самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

По сути, заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчуков в Украине.

«Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, и контролирует многие бизнесы и политические и информационные проекты. Что ж, теперь посмотрим, как государство сможет исполнить эти масштабные решения против банды Медведчука», — написал по этому поводу на своей странице в Фейсбук главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По его данным, многие активы семьи оформлены на его родного брата кума президента РФ — Сергея Медведчука, который санкций все-таки избежал, и теперь будет помогать Виктору спасать его активы. «Однако СНБО приняло системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине. Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесет непоправимый урон российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри. Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами — посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства», — считает Ю.Бутусов.

Свою поддержку действиям СНБО и президента Украины Владимира Зеленского выразил глава ОДАУ Хикмет Джавадов. Он подчеркнул, что и ранее предлагал дать время главе украинского государства для осуществления решительных шагов, которые будут с одобрением встречены гражданами страны. «Сейчас, именно в пору президентства Владимира Зеленского, сделано то, что пора было сделать еще во время президентства Петра Порошенко. И это, как мне кажется, далеко не последний шаг в нужном, единственно правильном направлении. В направлении возвращения Украиной всех своих земель», -заявил «Зеркало» Х.Джавадов.

Прокомментировал нам эту ситуацию и украинский политолог Евгений Магда. «Очевидно, что большая часть патриотически настроенных граждан Украины поддерживает введение этих санкций. Но, у меня язык не поворачивается утверждать, что данный шаг является безупречным с юридической точки зрения. И сам образ Виктора Медведчука, как опытного юриста, будет подталкивать его к борьбе против этих санкций. Насколько ему это удастся сделать, мы узнаем в ближайшее время. Пока можно говорить лишь о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского пытается отодвинуть Виктора Медведчука и его окружение от влияния на политические процессы в Украине и на воздействие на переговорные процессы между Киевом и Москвой», — считает он.

По мнению эксперта, реакция со стороны России будет, и вопрос лишь в том, какой будет эта реакция. Политолог считает, что факт гибели на прошлой неделе 5 украинских военнослужащих, а это рекордная цифра с момента договоренностей о прекращении огня в Донбассе, свидетельствует о том, что Россия будет действовать асимметрично.

«Новыми санкциями против Украины или украинских политиков, Россия лишь подтвердит правоту санкционной политики президента Зеленского. Поэтому, скорее всего против нынешних шагов с украинской стороны будут выступать те европейские политики, которые находятся в сфере влияния России», — прогнозирует он. Эксперт также напомнил о том, как складывалась судьба В.Медведчука при разных президентах Украины.

«Во времена президентства Кравчука, деятельность Медведчука была неочевидной. В последние годы президентства Кучмы, Медведчук возглавлял Президентскую Администрацию, что делало невозможным попадание его под какие-то санкции. Президенту Ющенко он, судя по всему, оказался не по зубам. В годы президентства Януковича, он был достаточно сильно отодвинут, хотя в ходе визита в Украину президента России Владимира Путина в 2013 году Янукович вынужден был ждать пару часов, когда глава российского государства закончит переговоры с Медведчуком, и лишь потом встретился с Путиным», — напомнил Е.Магда.

Получается, что самое интересное — это поиск ответа на вопрос, почему Медведчук не попал под санкции в Украине при президенте Порошенко, хотя США ввели против него санкции еще в 2014 году. «Тут имеет смысл напомнить, что с 2014 года Медведчук стал заниматься вопросом обмена пленными между Украиной и Россией. При этом, мягко говоря, не было очереди среди украинских политиков, желавших заниматься диалогом с представителями самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». А учитывая то, что Медведчук все же способствовал возвращению украинских военнопленных домой, это давало ему своеобразную индульгенцию. Но, начиная с сентября 2019 года, этим вопросом стала заниматься команда президента Зеленского. Что лишило Медведчука индульгенции и открыло путь к введению против него санкций, подготовка к которым, что очевидно, идет на протяжении длительного периода», — резюмировал украинский политолог.