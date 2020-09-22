Взгляд в будущее или Как долго нефть будет кормить страну?

С начала сентября нефть сильно подешевела: если в первых числах месяца баррель марки Brent стоил около 46 долларов, то в этот вторник — уже меньше 40 долларов. Прогнозы о спросе на нефть ухудшились, предпосылок к росту цен на нефтепродукты не наблюдается. Эксперты не верят, что ОПЕК+ сумеет справиться с падением спроса.

За первые пятнадцать дней сентября нефть марки Brent подешевела более чем на 12%. Причины нестабильности на рынке нефти понятны: пандемия коронавируса не закончена, число заболеваний в разных странах, включая Азербайджан, снова растет, а инвесторы опасаются новых карантинных мер.

В марте и апреле этого года пандемия и карантин уже привели к резкому падению спроса на нефть и цен на топливо. Тогда ситуацию исправила новая сделка по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ — о ней договорились крупнейшие нефтепроизводители, включая Саудовскую Аравию и Россию. Но не прошло и полгода, как цены на нефть снова пошли вниз. Ситуация падения котировок «черного золота» не сулит нам хороших перспектив, снижаются макроэкономические показатели зависящей от нефти экономики. Так, по данным Государственного таможенного комитета, в январе-августе текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 16,57 млрд долларов, что на 27,6% меньше аналогичного показателя минувшего года. При этом сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 22.9%, но тем не менее осталось положительным, составив 3,189 млрд долларов.

В целом же получается, что несмотря на годы реформ и капитальной экономической перестройки, резкое снижение цены нефти вновь угрожает экономическому развитию страны. Любопытно и то, что за годы, прошедшие с начала реализации концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», национальная экономика отметилась спадом базовых показателей. А ведь с точки зрения экономического развития 8 лет — это средний период, но за это время почти ни одна из целей, заявленных в упомянутой концепции, не была достигнута, говорится в недавнем отчете Бакинского научно-исследовательского института — Baku research institute.

По данным издания, валовой внутренний продукт страны в настоящее время даже на 30% ниже, чем в 2012 году. И хотя в плане диверсификации был достигнут незначительный прогресс, иные подвижки – результат изменений в статистических определениях. Скажем, некоторые предприятия, связанные с нефтью, перекочевали в ненефтяной сектор, повысив отчетные показатели неуглеводородной сферы. Заглядывая в будущее из текущего — 2020 года, азербайджанская экономика снова сталкивается с двумя основными рисками: резким сокращением доходов от нефти (в долгосрочной перспективе) и влиянием изменения климата на пост-нефтяную экономику, считают аналитики издания.

Одной из угроз экономическому развитию страны в перспективе указывается резкое удешевление нефти и снижение доходов от продажи ключевого экспортного ресурса.

«Чтобы справиться с последствиями экономического спада в пост-нефтяной период, сельское хозяйство должно стать приоритетной областью развития в Азербайджане. Однако эта отрасль, как и туризм, столкнется с рядом последствий изменения климата в ближайшие десятилетия, которые поставят под угрозу устойчивое развитие этих секторов. В то же время правительство не спешит обуздать риски, представляющие фундаментальную угрозу для долгосрочного развития страны, а предпринятые до сих пор шаги носят хаотический и не стратегический характер», — считают в институте, отмечая, что для устранения экономических и социальных последствий этих двух факторов необходимо разработать долгосрочную стратегию развития.

«Экономика Азербайджана сталкивается с рядом проблем также в контексте долгосрочного производства товаров и услуг. Но главный момент – понижение доходов от экспорта углеводородов и добычи нефти, на которую приходится основная часть экономического роста. Экспорт и ожидаемые доходы неизбежно сократятся в течение последующих 20 лет», — отмечают аналитики Baku research institute.