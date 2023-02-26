У планов Запада о предполагаемом разделе России есть документальное подтверждение, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Путина, если бы Москва никак не препятствовала политике Запада, то судьбы народов РФ в итоге могли бы существенно измениться.

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня», — добавил Путин.

Также российский глава государства подчеркнул, что взамен единого русского народа Запад хотел создать «московитов, уральцев и так далее».

«Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить об этом», — обратил внимание Путин.