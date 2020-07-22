Выживание без гостей – сфера туризма ощутила на себе все «прелести» пандемии

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди сообщил местным СМИ о плачевном положении туристической индустрии из-за карантина. В стране запрещена работа отелей, однако для них разработаны методические указания.

Методические указания к работе для бездействующего отельного бизнеса подготовило и даже утвердило Агентство продовольственной безопасности. Для применения специальных санитарно-гигиенических правил на туробъектах Госагенство по туризму разработало специальную программу SAHMAN. По свидетельству главы ассоциации, 48% потерь, указанные в официальных заявлениях, не соответствуют действительности, поскольку отрасль не работает, а реальные цифры больше. Также отмечается, что по линии Фонда поддержки предпринимательства разработаны механизмы кредитования бизнеса, но нет специального пакета для туристической сферы.

Текущий кризис больно ударил по гостиничному рынку, в марте этого года профильные государственные структуры даже поработали над специальным пакетом мер.

Сообщалось, что представители государственных органов и частного сектора обсудили влияние пандемии коронавируса на туристическую отрасль страны. В обсуждениях приняли участие представители министерства экономики, Государственного агентства по туризму Азербайджана, Агентства развития малого и среднего предпринимательства, Государственной службы занятости. Ими был составлен пакет, включающий в себя ряд необходимых и неотложных мер. Такая необходимость, на взгляд специалистов, продиктована сложным положением малых субъектов бизнеса, не имеющих финансовой «подушки безопасности».

В первую очередь решено продолжать выплачивать зарплату работникам отелей и ресторанов на средства из государственного бюджета. В то же время предложено приостановить выплаты в Фонд социальной защиты населения, а также другие обязательные выплаты с зарплат трудящихся. Предложено остановить выплаты по кредитам работникам турфирм, отелей, ресторанов, а также предпринимателям, заморозившим бизнес на период карантина. Авторы предложений также уверены в необходимости кредитного моратория для субъектов сферы гостеприимства, временной разгрузки от выплат упрощенного, подоходного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на добавленную стоимость.

Также заявлено о необходимости сократить, либо приостановить оплату аренды офиса, объектов, коммунальных услуг, телефонной и интернет-связи для предпринимателей, находящихся на грани банкротства. Возможность быстрого восстановления и развития туристической индустрии эксперты видят в дальнейшем поддержании стартапов. Еще одну лепту может внести выдача льготных кредитов. А чтобы в дальнейшем дать толчок вторичному развитию туристического бизнеса в стране, планировалось создать финансовую подушку безопасности или Фонд туризма.

Наконец, эксперты предлагают снизить или вовсе ликвидировать ставки визовых пошлин. Параллельно специалисты сферы туризма настаивают, чтобы в Азербайджане наконец-то задействовали региональные аэропорты в процессе международных воздушных перевозок; легализовали внештатных работников сферы туризма; снизили налоговый груз сезонным туристическим объектам; отдавали предпочтение местным специалистам во время найма на работу. Другая проблема бездействие положения о форс-мажорных случаях, которое содержится в договорах. Арендующие площади субъекты отельного бизнеса сталкиваются с проблемой необходимости платить за съем коммерческого объекта при отсутствии доходов.

По мнению аналитиков, текущий год 2020 будет очень сложным для всех игроков туристической и отельной индустрии во всем мире, и они претерпят большие изменения. Появятся новые правила и нормы, особенно в фокусе будут вопросы гигиены и безопасности жизни и здоровья людей. Что касается сегментации туристического бизнеса после кризиса, специалисты верят, что туризм как отдых и развлечение будет восстанавливаться значительно дольше, нежели бизнес-туризм. В свете этого важным стратегическим шагом будет адаптация к новым реалиям и реструктуризация процессов для удовлетворения новых потребностей.