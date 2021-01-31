Вывод иностранных войск из Афганистана задерживается до мая

Иностранный военный контингент планирует задержаться на территории Афганистана после конца апреля — крайнего срока, который был предусмотрен заключенным в 2020 году мирным соглашением между США и представителями радикального движения «Талибан». Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает ТАСС.

«Полный вывод союзников до конца апреля не состоится. Условия [мирного соглашения] не были выполнены, — заявил собеседник агентства. — С приходом новой администрации США в политику будут внесены определенные изменения, курс на скорейший вывод [войск], который был приоритетным, будет пересмотрен, и мы увидим более продуманную стратегию вывода».

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 гг. численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.