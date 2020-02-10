Высота волн на Каспии достигла 6,8 метра

До утра 10 февраля на территории Азербайджана наблюдались снежные осадки, в некоторых северных и восточных регионах они усиливались, был сильный западный ветер.

Об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По данным Департамента, в результате снегопада высота снежного покрова составила: в Хыналыге — 50 см, Сарыбаше (Гах), Агдере — 45 см, Кпызе — 42 см, Габале — 38 см, Шахдаге — 37 см, Исмаиллах — 32 см, Алтыагадже — 28 см, Огузе, Лерике — 26 см, Халтане — 20 см, Гусаре и Ярдымлы — 16 см, Дашкесане и Губе — 15 см, Гедабеке — 14 см, Гейчае — 12 см, Закатале — 11 см, Ордубаде, Гейгеле Тартаре — 5 см, Шахбузе и Астаре — 4 см, Шабране — 3 см, Сядяряке — 1 см.

Ветер: местами северо-западный ветер усиливался: в Маштаге — до 38 м/с, Сумгаите — до 34 м/с, Баку — до 32 м/с, Пираллахи и Гум адасы — до 30 м/с, Нефтяных камнях — до 28 м/с, Чилов адасы — до 26 м/с, Нафталане — до 32 м/с, Нефтчале — до 30 м/с, Тартаре, Мингячевире, Набрани, Сальяне, Хачмазе, Товузе, Евлахе, Барде и Агстафе до 16-22 м/с. Согласно информации станции «Нефтяные камни» уровень волн на Каспийском море достиг 6,8 метра.

Температура: 9 февраля в Баку была на 2,5 градуса ниже нормы. Минимальная температура погоды в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдались заморозки в 1-2 градуса ниже нуля, в Аранской зоне — в 2-5 градусов ниже нуля, горных районах — в 10-16 градусов ниже нуля, в высокогорных районах — в 19-24 градусов ниже нуля, Нахчыванской АР — в 6-13 градусов ниже нуля.