Высланный 13 сентября из Молдовы глава российского информагентства «Sputnik Молдова» Виталий Денисов предположительно является офицером российской армии. Это утверждение содержится в расследовании издания The Insider.

«К журналистике Денисов имеет весьма опосредованное отношение и, предположительно, является кадровым офицером 72-го центра специальной службы (в/ч 54777), который в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории», – утверждает The Insider.

Согласно расследованию, Денисов родился в Закарпатской области тогдашней УССР, учился ещё в советские времена во Львовском высшем военно-политическом училище (впоследствии на его базе была создана Академия сухопутных войск Украины. В 1992 году он переехал в Москву, был сотрудником главного печатного органа Минобороны – газеты «Красная звезда». В 2005 году он получил от Минобороны ведомственную квартиру, а по состоянию на 2013 год, как сообщается, работал в Главном следственном управлении Московской области.

Как утверждает The Insider со ссылкой на источник в Минобороны, из Следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы, который, как утверждается, занимается в частности распространением информационных фейков на зарубежную аудиторию. Также утверждается, что в 2016 году Денисову присвоили звание полковника. С 2019 года он возглавлял Sputnik в частично признанной Южной Осетии, затем в Азербайджане, а с 2022 года – в Молдове. Комментариев самого Денисова в материале нет.

Денисов должен был покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова. Москва выразила протест в связи с его выдворением. (svoboda.org)